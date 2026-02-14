Una parte del concetto espresso ieri in conferenza stampa da Cristian Chivu a proposito del tanto dibattuto tema arbitrale in Italia sembra una frecciata ad Antonio Conte, Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti, secondo il Corriere della Sera. "Io non parlo perché non vedo i fantasmi. Sono abituato a guardare i miei giocatori per capire dove possono migliorare. Sono stato scelto dall’Inter per trovare soluzioni, non per lamentarmi", la risposta del tecnico romeno a chi gli chiedeva un'opinione sull'ipotesi di rendere i direttori di gara dei professionisti.