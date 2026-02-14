È Marcus Thuram il giocatore scelto dall'Inter per parlare ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Juventus: "Vogliamo vincere, giochiamo in casa e vogliamo prendere i tre punti per continuare il percorso".

Cosa ha chiesto Chivu a te e Lautaro?

"Di giocare come sempre e di aiutare la squadra"

Come sarà il duello tra te e Bremer?

"No, non c'è un duello io contro Bremer ma Inter contro Juve. Speriamo nei tre punti".

Che sensazione ti fa sapere che tuo fratello e tuo padre saranno in tribuna e che probabilmente tiferanno Juve?

"Per me non cambia niente, vengono spesso allo stadio non è la prima volta che gioco davanti a loro. Non cambia niente. Dove si piazzano? Non lo so".