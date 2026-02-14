Si alza il sipario sulla grande notte di San Siro. In uno stadio ancora una volta sold-out, Inter e Juventus daranno vita a un attesissimo Derby d'Italia, considerando il peso specifico dei tre punti in ballo.

QUI INTER – Chivu, rispetto al match dell'andata, ha certamente restituito a tutto il gruppo grande consapevolezza e convinzione. A Torino, i nerazzurri dominarono la sfida, ma alla fine tornarono a Milano con 0 punti: il tecnico romeno si aspetta tutt'altro epilogo. Recuperati Calhanoglu e Barella: c'è l'idea di poterli vedere subito dal primo entrambi, anche se è pià facile che almeno il turco si accomodi in panchina. Certo di una maglia, invece, il polacco Zielinski, da capire se sarà impiegato da regista o da mezzala. Per il resto, avanti con i soliti noti. Resta indisponibile il solo Dumfries, che comunque in settimana è tornato parzialmente in gruppo e vede la luce in fondo al tunnel dopo oltre 3 mesi di assenza.

QUI JUVENTUS – Con l'incognita Thuram, Spalletti si appresta a sfidare una delle sue tante ex squadre. Il fratellino di Marcus, infatti, sta provando a smaltire un edema osseo che lo mette a forte rischio per la partita: pronto Koopmeiners in caso di forfait. In attacco torna Conceiçao dal 1': il portoghese formerà assieme a McKennie e Yildiz il trio alle spalle di David. Restano in infermeria solo i lungodegenti Vlahovic e Milik.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, De Vrij, Darmian, Carlos Augusto, Cocchi, Kamaté, Calhanoglu, Sucic, Frattesi, Diouf, Bonny, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Dumfries.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David.

Panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Cabal, Holm, Kostic, Thuram, Miretti, Adzic, Zhegrova, Boga, Openda.

Allenatore: Spalletti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Milik, Vlahovic.

ARBITRO: La Penna.

Assistenti: Meli e Alassio.

Quarto ufficiale: Doveri.

Var: Chiffi.

Avar: Abisso.

