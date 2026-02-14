Khephren Thuram salta Inter-Juventus. Adesso è ufficiale: il centrocampista francese non è stato convocato da Luciano Spalletti per l'appuntamento di questa sera a San Siro a causa di un edema osseo rimediato in allenamento. Out anche i due infortunati di lungo corso, ovvero Dusan VlahovicArkadiusz Milik.

L'elenco dei convocati: 

1 Perin

2 Holm

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal

Sezione: L'avversario / Data: Sab 14 febbraio 2026 alle 11:31
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print