Khephren Thuram salta Inter-Juventus. Adesso è ufficiale: il centrocampista francese non è stato convocato da Luciano Spalletti per l'appuntamento di questa sera a San Siro a causa di un edema osseo rimediato in allenamento. Out anche i due infortunati di lungo corso, ovvero Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik.

L'elenco dei convocati:

1 Perin

2 Holm

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal