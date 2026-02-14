Il colpo di coda di Piotr Zielinski al 90esimo ha regalato all’Inter la prima vittoria contro una delle nobili del campionato dopo tempo immemore, e contemporaneamente ha permesso ai nerazzurri di tenere a bada il Milan e i propositi di rimonta. Così Cristian Chivu, tecnico nerazzurro, commenta l’esito dell’incontro coi bianconeri ai microfoni di Sky Sport: “Eravamo bloccati dal punto di vista del gioco e della proposta e abbiamo patito. Da due anni non vincevamo uno scontro diretto e i ragazzi ne hanno risentito. Ma col cuore e con quello che andava fatto siamo riusciti a vincerla. Mi prendo vittoria, carattere e ricerca di fare sempre male ad una squadra che mette in difficoltà chiunque per le rotazioni e le qualità che hanno, individuali e collettive. Sono una signora squadra, le vanno fatte i complimenti”.

Sull’episodio del rosso a Kalulu senti di dire qualcosa?

“Il tocco è leggero ma c’è, è un tocco. Anche io specie in Champions ho subito tocchi leggeri ho detto ai miei giocatori di non mettere l’arbitro in condizione di decidere. Poi il tocco è leggero, ma il mio giocatore sente la mano. Un giocatore di esperienza come Kalulu deve sapere che in alcune circostanze le mani vanno tenute a casa”.

Ha tolto Bastoni all’intervallo per paura di un’espulsione?

“L’ho tolto perché avevo paura di Conceiçao, fosse rimasto lui in campo avrei lasciato Bastoni”.

Se avesse subito lei da giocatore una doppia ammonizione così avrebbe pensato fosse stata giusta?

“Io con un giallo addosso non metto le mani addosso ad un avversario, specie in una situazione dove viene anticipato e si andava in contropiede”.

Questo gruppo ha ancora una sorta di problema caratteriale nello sviluppo dei big match?

“Io spero che la vittoria di oggi sia la svolta, specie nel blocco mentale e fisico che abbiamo subito. La squadra non mi è piaciuta, non abbiamo proposto quello che abbiamo preparato. Però mi prendo la vittoria, ho trasmesso ai ragazzi il fatto di aver vinto un match importante come quello di Dortmund ma oggi si è sentita la mancanza di una vittoria con una big. Merito anche della Juve che ci ha messo in difficoltà con le rotazioni e la proposta di gioco, è una squadra in salute che anche in dieci ha pareggiato mettendoci in difficoltà. Poi hanno difeso bene, cercando di ripartire sul 2-1 nei momenti finali dovevamo gestirla meglio ma anche per paura di non vincere siamo andati in difficoltà. Alla fine è venuto fuori il carattere della squadra che l’ha portata a casa col gran gol di Zielinski”.