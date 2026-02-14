"Ci sono diverse cose che mi caricano e mi trasmettono la giusta adrenalina per affrontare una sfida: dall’atmosfera, al pubblico, all’agonismo che metto in ogni partita". Così Elisa Polli si presenta nell'intervista rilasciata per il Matchday Programme di Inter-Juventus. L'attaccante marchigiana racconta poi quelli che sono i punti di forza della squadra di Gianpiero Piovani: "Il sacrificio, lo spirito di adattamento, l'unione e il coraggio che non manca mai. Quale qualità prenderei da una mia compagna? La velocità di Katie Bowen!".

La bomber nerazzurra si descrive infine sul piano personale: "Oggi mi sento una calciatrice più matura, sia caratterialmente che tecnicamente anche se mantengo il mio istinto e cerco di mettere sempre in campo grinta, fantasia e temperamento".