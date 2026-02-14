Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il difensore nerazzurro Yann Bisseck analizza così il successo di oggi contro la Juventus: “La cosa più importante è aver vinto, ma dobbiamo fare meglio, oggi abbiamo commesso tanti errori. Anche la Juventus ha fatto una grandissima partita. L’allenatore sta facendo un grande lavoro, ci dice sempre che il calcio si decide nella testa. Abbiamo fatto le nostre cose bene quando dovevamo farle, dobbiamo migliorare ma siamo soddisfatti per il risultato”.

Cosa sta facendo la differenza?

“Abbiamo grande voglia di vincere, la qualità l’abbiamo sempre avuta e lo sapevamo, dobbiamo avere la capacità di restare in partita e siamo stati bravi in questo oggi”.

Adesso si va a Bodo, fa freddo.

“Ho giocato due anni in Danimarca e quindi sono abituato, anche in Germania dove sono nato fa freddo. Non è un problema”.