Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria di Pisa, Samuele Ricci sottolinea il carattere del Milan che nonostante non abbia brillato è riuscito comunque a vincere e riportarsi a meno cinque dall'Inter capolista con la gara contro il Como da recuperare: "Fa tanto piacere rimanere sempre lì aggrappati, anche dietro un'Inter che sta stravincendo. Quindi è sintomo che siamo una squadra di carattere anche in partite non bellissime. Anche il gol di Luka Modric è esempio di grande voglia e carattere. Adesso pensiamo subito alla prossima partita, perché tra pochi giorni già giochiamo".