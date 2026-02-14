È Lloyd Kelly il giocatore della Juventus a presentare la sfida di questa sera contro gli acerrimi rivali dell'Inter in questo derby d'Italia del girone di ritorno di Serie A EniLive. "Ognuno di noi sa l’importanza di questo match, dobbiamo dare il 100% dall’inizio per uscire da qui con dei punti" ha detto il difensore bianconero a DAZN.

Sul gol dell’andata:

“È stato bello segnare e sarebbe bello replicare. Ma io sono difensore, mi piace fare gol sì, ma devo pensare a difendere".