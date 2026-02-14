Momento di pausa e relax per l'Inter di Cristian Chivu dopo l'allenamento di rifinitura di questa mattina che non ha fatto emergere grosse novità rispetto alla giornata di ieri. L'allenatore nerazzurro per la sfida di questa sera contro i rivali della Juventus ha ritrovato Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, ma tra i due soltanto la mezzala sarda partirà da titolare. È il polacco Piotr Zielinski ad aver vinto il ballottaggio con il turco per la cabina di regia, la forma fisica e la continuità dell'ex Napoli offrono a Chivu una garanzia maggiore rispetto alle condizioni di Calha, rientrato da pochi giorni in gruppo dopo il risentimento muscolare al soleo sinistro. Risolto il dubbio per il perno del centrocampo, secondo le previsioni di Sport Mediaset, il tecnico romeno dovrebbe aver deciso l'undici iniziale per il derby d'Italia che partirà col solito Sommer tra i pali, protetto da Bisseck, Akanji, Bastoni alle spalle della linea a cinque di centrocampo con Luis Henrique e Dimarco sulle fasce, Zielinski in mezzo tra il rientrante Barella e Mkhitaryan, preferito a Sucic. Davanti ci sarà la ThuLa.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.