Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato nel pre-partita di Sky Sport: "Speriamo di tenere il campionato aperto. L'Inter è la più forte da tanti anni, va dato merito alla società che ha costruito una squadra forte. Sarà una partita bella da giocare: spero di vedere una conferma delle prove degli ultimi mesi, limitando gli errori che stiamo pagando a caro prezzo. Una prestazione importante sarebbe una conferma importante".
L'assenza di Thuram ha portato Spalletti a qualche cambio...
"Conceicao non è sempre stato disponibile, ce la giochiamo con le nostre caratteristiche. Dunque con il gioco e non sulla fisicità, i loro difensori hanno qualcosa in più sotto quel punto di vista. Se la giochiamo a lanci lunghi non ne prendiamo una. Koopmeiners? Contro la Lazio ha fatto un'ottima partita, siamo contenti dell'apporto che ci sta dando. E' tranquillo e non si lamenta".
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - L'avversario
Altre notizie
