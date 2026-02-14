Soltanto due stagioni, momenti non sempre idilliaci, ma un rapporto rimasto comunque solido con la tifoseria nerazzurra: Roberto Baggio è tornato questa sera a salutare la San Siro interista, lui che ha indossato la maglia dell'Inter tra il 1998 e il 2000, un'esperienza culminata con la doppietta al Parma che valse la vittoria nello spareggio per la qualificazione in Champions a Verona.

L'Inter, dal canto suo, ha fatto omaggio al Divin Codino di una maglia personalizzata col suo nome e la maglia numero 10, consegnata sul prato del Meazza direttamente dal presidente Beppe Marotta.