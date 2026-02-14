E' Yann Bisseck il primo a presentarsi nella sale conferenze di San Siro dopo Inter-Juve 3-2: "Il rosso a Kalulu? Non ho visto niente, ero a destra, non ho visto cosa sia successo. Non posso dire niente", dice il tedesco ripensando all'episodio arbitrale che ha indirizzato il derby d'Italia.
La gestione dell'Inter sul 2-1.
"Dobbiamo fare meglio, una squadra forte come la nostra non può prendere un gol così facilmente. Dovremo riguardare la partita per capire cosa fare meglio. Abbiamo creduto nella vittoria, alla fine siamo tutti soddisfatti".
Sezione: Focus / Data: Sab 14 febbraio 2026 alle 23:35 / Fonte: dall'inviato a San Siro
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
Altre notizie - Focus
Chivu a DAZN: "Kalulu? Nel rigore contro il Liverpool me la sono presa con Bastoni. I giocatori devono evitare di..."
Bisseck in conferenza: "Il rosso a Kalulu? Non ho visto niente. Il 2-2? Non possiamo prendere gol così facilmente"
Inter-Juve, Fischio Finale - Sommer fa re-innamorare gli interisti, Pio li fa esplodere, Zielinski scrive il bigliettino di San Valentino
Racing, poco spazio sin qui per Carboni. Ma le casse dell'Academia attendono i suoi prossimi 20 minuti
Altre notizie
Domenica 15 feb
- 00:20 videoInter-Juventus 3-2, Tramontana: "Chiellini ha ragione, ma quando è l'Inter è sfavorita dove sono?"
- 00:15 Chivu in conferenza: "Mi è tornata in mente Inter-Lazio 2-2. Mi aspettavo la vittoria col Napoli, oggi ci è andata bene"
- 00:08 Chivu a ITV: "Abbiamo patito gli ultimi due anni in partite come questa, spesso ci è girata male"
- 00:04 Chivu a DAZN: "Kalulu? Nel rigore contro il Liverpool me la sono presa con Bastoni. I giocatori devono evitare di..."
- 00:00 Inter, una squadra per cuori forti. Da amare
Sabato 14 feb
- 23:55 Inter-Juventus, la moviola - La Penna insufficiente: pesa il grave errore nella seconda ammonizione per Kalulu
- 23:50 Chivu a Sky: "La squadra non mi è piaciuta, mi tengo il carattere. Il rosso? Il tocco c'è, Kalulu deve sapere..."
- 23:46 Juve, Chiellini a DAZN: "La Penna inaccettabile, ennesimo errore che coinvolge tutti. Punto di non ritorno"
- 23:44 Juve, Comolli in conferenza: "Abbiamo perso tre punti, il calcio italiano molto di più". Chiellini: "Inaccettabile"
- 23:37 Juve, Comolli a DAZN: "Un'ingiustizia. Noi abbiamo perso 3 punti, il calcio italiano molto di più"
- 23:35 Bisseck in conferenza: "Il rosso a Kalulu? Non ho visto niente. Il 2-2? Non possiamo prendere gol così facilmente"
- 23:33 Pio Esposito a DAZN: "Il gol decisivo l'ha fatto Zielinski, non io. Questa vittoria è una gioia di gruppo"
- 23:31 Bisseck a ITV: "Oggi commessi tanti errori, ma grande vittoria. Chivu sta facendo un gran lavoro"
- 23:29 Zielinski Player of the Match a DAZN: "Gol molto importante, lo dedico a mia moglie. Siamo stati grandi"
- 23:28 Juventus, anche l'AD Comolli urla la sua rabbia a Sky Sport: "È successa una cosa imbarazzante"
- 23:26 Juve, Chiellini furioso a Sky: "Inaccettabile, oggi non si può parlare di calcio. Ora vediamo cosa succederà"
- 23:21 Bisseck a DAZN: "La Juve ha fatto una grande partita, siamo contenti per la vittoria"
- 23:19 videoFuria Juventus all'intervallo per il rosso a Kalulu. Comolli inviperito, Chiellini urla: "Non esiste"
- 23:13 Bisseck a Sky: "Abbiamo sofferto tanto, la Juve ha giocato bene. Ma alla fine conta vincere"
- 23:11 Zielinski Player of the Match a Sky: "Abbiamo vinto contro una grande Juventus, dobbiamo godercela"
- 23:10 Pio Esposito raggiante a Sky: "Serate come queste le sogni sin da bambino. Traguardo? Lontanissimo"
- 22:49 Inter-Juve, le pagelle - Zielinski è il regista di un thriller. Bastoni 'spacca' la partita, Esposito fa un gol che vale tanto
- 22:49 Piotr il mago: Zielinski al 90esimo trova la rete del 3-2, l'Inter stende la Juventus e spezza l'incantesimo delle big
- 22:48 Inter-Juve, Fischio Finale - Sommer fa re-innamorare gli interisti, Pio li fa esplodere, Zielinski scrive il bigliettino di San Valentino
- 22:48 Inter-Juventus, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:40 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-JUVENTUS: ANALISI e PAGELLE. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 22:15 Inter-Juventus, prevedibile tutto esaurito: 75.515 spettatori e secondo record in A
- 21:51 Zielinski al 45': "La Juve ha tanta qualità, noi dobbiamo fare di più e portarla a casa"
- 20:30 Juve, Chiellini a DAZN: "A Thuram va tolta profondità, a Lautaro la palla in area. Oggi per noi conta la prestazione"
- 20:28 Roberto Baggio riabbraccia i tifosi nerazzurri: per lui una maglia speciale dell'Inter da Marotta
- 20:23 Marotta a DAZN: "Dobbiamo confermare quanto fatto di buono. Spalletti? C'è stima"
- 20:20 Juve, Chiellini a Sky: "Inter squadra più forte del campionato da qualche anno. Ce la giocheremo con le nostre armi"
- 20:18 Marotta a Sky: "Chivu sarà protagonista nello scenario degli allenatori. Vincere servirebbe a..."
- 20:06 Juve, Kelly a DAZN: "Dobbiamo dare il 100% per uscire da San Siro con dei punti"
- 20:06 Thuram a DAZN: "Non c'è un duello tra me e Bremer, ma tra Inter e Juve. Vogliamo vincere"
- 19:52 Thuram a Sky: "In gare come queste in ballo c'è la storia. Mio padre fa il tifo per chi vuole"
- 19:51 Juventus, Kelly a Sky: "Abbiamo lavorato molto sulle modalità d'attacco dell'Inter"
- 19:49 Thuram a ITV: "Stasera servirà un'Inter seria e attenta ai dettagli"
- 19:38 Parma Femminile, Valenti: "Inter squadra più in forma del campionato, serviranno coraggio e leggerezza"
- 19:24 Sky - Le ultime di formazione: Chivu sceglie Sucic con Zielinski e Barella, panchina per Mkhitaryan
- 19:10 Polli: "Nell'Inter Women il coraggio non manca mai. Prenderei la velocità a Katie Bowen"
- 18:55 Sommer bocciato come commentatore della cerimonia di Milano-Cortina: "Una cattiva scelta"
- 18:41 Roma Primavera, Guidi: "Inter grandissima squadra, che sta brillando in Youth League"
- 18:26 Con la nuova Nations League arriva la 'maxi-pausa' di settembre e ottobre: 104 partite per le Nazionali
- 18:12 I tormenti di Conte continuano: si ferma McTominay, lo scozzese salterà Napoli-Roma
- 17:58 videoInter-Juventus, 'odi et amo': a San Valentino arriva la sfida tra due eterni opposti che si attraggono
- 17:43 Sky - Conferme per Zielinski titolare contro la Juve: Calhanoglu in panchina, questa l'idea di Chivu
- 17:29 Gasperini torna sui risultati con le big del girone d'andata, poi sull'Inter: "All'inizio viaggiava meno, ma adesso..."
- 17:14 Sassuolo, Grosso: "L'Inter? Bisogna mettersi alle spalle ciò che succede. Ho fiducia in Muric"
- 17:00 La Fiorentina riaccende la fiammella della speranza: colpo grosso al Sinigaglia, Como battuto 2-1
- 16:58 Massolin manda uno squillo all'Inter: sua la rete che apre le danze nella vittoria del Modena sulla Carrarese
- 16:46 L'ex Inter Mandorlini torna ad allenare: è ufficiale il suo approdo al Ravenna
- 16:31 Hernanes: "A me piace Chivu, ma non sono d'accordo con lui: Inter-Juve non è una gara normale. Va oltre la matematica"
- 16:16 Felipe Melo: "Il derby d'Italia di San Valentino lo vince la mia Inter. Chivu ha migliorato la squadra, Dimarco migliore d'Europa"
- 16:02 Racing, poco spazio sin qui per Carboni. Ma le casse dell'Academia attendono i suoi prossimi 20 minuti
- 15:33 Caressa: "L'Inter impressiona, Dimarco più di tutti. È uno dei migliori laterali in circolazione"
- 15:19 Boninsegna: "Juve maledizione per l'Inter? I nerazzurri restano i più forti. Però calma a parlare di scudetto"
- 15:04 Boniek: "Inter favorita, il derby d'Italia finisce 2-1". Poi scherza su Zielinski
- 14:50 Missione Milan a Liverpool per il nuovo stadio: il club rossonero studia la nuova casa dell'Everton
- 14:35 Delis Gjeci firma il suo primo contratto da professionista: "La strada è quella giusta, forza Inter"
- 14:21 Inter Women, Polli: "Interista sin da piccola, sogno il tricolore. Partivo con papà dalle Marche per andare a San Siro"
- 14:07 Tardelli: "Chivu punto di riferimento, Spalletti capace di qualsiasi cosa: Inter-Juve finisce 1-1"
- 13:55 SM - Chivu ritrova Calhanoglu ma dal 1' ci sarà Zielinski. Mkhitaryan preferito a Sucic. Attacco affidato alla ThuLa
- 13:39 Agenzie calciatori, la ROC Nations di Dimarco in top 10 per valore assistiti. GR Sports la prima italiana
- 13:25 Ferrara: "Akanji, impatto importante nell'Inter. Sta dando un grandissimo contributo anche lui"
- 13:10 Iuliano carica la Juventus: "Non è scontato che vinca l'Inter, la squadra di Spalletti è cinica e capace di tutto"
- 12:56 Record di assist, Dimarco contro la Juve può scrivere la storia: Miccoli, Ronaldinho e Cossu avvisati
- 12:41 Under 23, Amerighi racconta: "La rottura del crociato la sfida più importante affrontata in carriera"
- 12:27 Milan, Ricci: "Fa piacere rimanere aggrappati ad un'Inter che sta stravincendo. Abbiamo carattere"
- 12:13 GdS - Inter-Juventus, in campo circa 270 milioni di euro di stipendi totali: Vlahovic e Lautaro i più pagati