E' Yann Bisseck il primo a presentarsi nella sale conferenze di San Siro dopo Inter-Juve 3-2: "Il rosso a Kalulu? Non ho visto niente, ero a destra, non ho visto cosa sia successo. Non posso dire niente", dice il tedesco ripensando all'episodio arbitrale che ha indirizzato il derby d'Italia.

La gestione dell'Inter sul 2-1.

"Dobbiamo fare meglio, una squadra forte come la nostra non può prendere un gol così facilmente. Dovremo riguardare la partita per capire cosa fare meglio. Abbiamo creduto nella vittoria, alla fine siamo tutti soddisfatti".