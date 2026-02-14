Andrea Mandorlini torna ad allenare e lo farà nel Ravenna, club del girone B di Serie C. Di seguito la nota della società che ha annunciato l'ufficializzazione: "La società comunica di avere affidato la guida tecnica della squadra ad Andrea Mandorlini. Andrea Mandorlini, ravennate, dopo una brillante carriera da calciatore cui spicca lo scudetto dei record dell’Inter 88/89, ha mosso i suoi primi passi in panchina come allenatore in seconda della squadra giallorossa tra il 1994 e il 1998, contribuendo alla storica promozione in Serie B del 1996".