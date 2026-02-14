Prima dell’inizio della partita attesissima con la Juventus, Marcus Thuram arriva ai microfoni di Sky Sport per presentare questo match:

Cosa vi siete detti e cosa volete mettere in campo?

“Quello che stiamo facendo ultimamente, vogliamo portare i tre punti a casa”.

A cosa dovete stare attenti della Juventus?

“Un po’ a tutto, loro sono forti e hanno un allenatore forte. Sanno fare un po’ tutto, non sarà una gara semplice ma dobbiamo giocare come facciamo sempre e provare in campo”.

C’è qualcosa in più in partite così?

“Sì, c’è la storia. Per i tifosi è sempre una partita speciale”.

Khephren non c’è, quindi tuo papà tiferà per te.

“Mio padre tifa chi vuole, io gioco”.