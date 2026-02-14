Trova conferma l'indiscrezione di questo pomeriggio: Piotr Zielinski partirà titolare questa sera contro la Juventus, con Hakan Calhanoglu che al rientro dopo lo stop per infortunio partirà dalla panchina. Lo afferma Sky Sport, che dal canto suo ribadisce la possibile presenza di Nicolò Barella a centrocampo dall'inizio insieme a Henrikh Mkhitaryan. Tornando al turco, l'idea di Cristian Chivu è quella di concedergli un rientro progressivo, magari partendo da una trentina di minuti già nel big match di San Siro. 

Sezione: News / Data: Sab 14 febbraio 2026 alle 17:43
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
