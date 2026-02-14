Mandato in campo subito, senza che avesse nemmeno giocato un'amichevole precampionato ufficiale e senza la condizione fisica necessaria per giocare, Valentin Carboni ha patito parecchio l'impatto con la nuova realtà del Racing Avellaneda, club dove è arrivato a gennaio in prestito dall'Inter. I numeri parlano da soli: nelle prime tre partite in cui è partito titolare, è stato sostituito dopo 60 minuti. Complici anche le sconfitte subite dalla formazione biancoceleste, il tecnico Gustavo Costas ha deciso di cambiare strategia e uomini confinando il giovane attaccante in panchina. Scelta che ha pagato con la vittoria con l'Argentinos Juniors.

E dalla panchina Carboni è destinato a partire anche stasera, nel match di campionato contro il Banfield. In una situazione, però, perlomeno curiosa: come ricorda il quotidiano argentino Olé, infatti, l'ex giocatore del Genoa, nonostante il poco spazio avuto sin qui, è ad un passo dal far scattare un bonus per l'Academia. Ogni quattro partite in cui Carboni giocherà almeno 20 minuti per ciascun incontro, il Racing riceverà 200mila dollari (168.500 euro), fino a un massimo equivalente allo stipendio annuo del giocatore.