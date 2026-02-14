Federico Dimarco sta vivendo una stagione da favola. L'esterno nerazzurro ha servito 11 assist in campionato, record personale che lo colloca tra i migliori passatori della Serie A negli ultimi 20 anni.

Solo Fabrizio Miccoli nel 2011/12, Ronaldinho nel 2009/10 e Andrea Cossu nel 2010/11 (tutti a quota 12) hanno servito più passaggi vincenti di Federico Dimarco (11) tra tutti i calciatori di Serie A nelle prime 25 giornate di campionato, sempre da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05).