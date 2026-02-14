Parlando ai canali ufficiali del Parma, Giovanni Valenti, tecnico della squadra Femminile, ha inquadrato così la sfida contro l'Inter Women, in programma domani alle 12.30: "È una squadra molto forte sulla carta, in più arriva da dieci vittorie consecutive: in questo momento è probabilmente la squadra più in forma del campionato - ha detto ai canali ufficiali del club ducale -.. Gioca prevalentemente con il 3-5-2 e ha grande qualità in tutti gli interpreti, compresi quelli che subentrano. In fase di possesso ha molta mobilità, riempie l’area con tanti giocatori sui cross ed è pericolosa anche sui lanci del portiere, che ha un rinvio molto lungo. Ha tanti punti di forza ed è allenata da un tecnico che stimo molto. Noi dovremo affrontare la partita con leggerezza, con la voglia di goderci la sfida, con coraggio e con quella magia che nasce dall’unione tra squadra, staff e pubblico".