Dagli studi di 'Deejay Football Club', Fabio Caressa torna ad esprimere la sua ammirazione per Federico Dimarco: "L'Inter in questo momento è impressionante e in questo momento uno impressiona più degli altri, ed è Dimarco. Più volte l'abbiamo paragonato a Roberto Carlos, in questo momento è uno dei migliori laterali in circolazione, forse del mondo a sinistra".
Sezione: News / Data: Sab 14 febbraio 2026 alle 15:33
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
