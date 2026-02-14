Dagli studi di 'Deejay Football Club', Fabio Caressa torna ad esprimere la sua ammirazione per Federico Dimarco: "L'Inter in questo momento è impressionante e in questo momento uno impressiona più degli altri, ed è Dimarco. Più volte l'abbiamo paragonato a Roberto Carlos, in questo momento è uno dei migliori laterali in circolazione, forse del mondo a sinistra".