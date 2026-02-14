Missione Milan a Liverpool per lo stadio nuovo. Una delegazione del club rossonero, riferisce la Gazzetta dello Sport citando il Times, nei giorni scorsi ha visitato e analizzato l'Hill Dickinson Stadium, la nuova casa dell'Everton inaugurata un anno fa. Il nuovo impianto dei Toffees ha ricevuto una cascata di elogi per il suo design e per il suo ruolo focale dello sviluppo dell'area del molo: costruito in acciaio e vetro, accoglie quasi 53 mila spettatori - con svariate attività extra partita - ed è simile in alcuni punti del progetto al Tottenham Hotspur Stadium, uno degli impianti di massimo riferimento nelle idee e negli studi del Milan.

L'impianto dell'Everton è uno dei case studies che il Milan vuole affrontare nella sua marcia di avvicinamento al nuovo stadio di San Siro, una tappa alla quale ne faranno seguito altre al fine di confrontarsi con le strategie e i processi di altre realtà ben affermate