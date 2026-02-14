Kelly, difensore della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del derby d'Italia: "Sono qui per aiutare la squadra, tutti in campo devono fare il proprio lavoro. La squadra è consapevole di quel che vuole fare. L'atmosfera sarà delle grandi occasioni, ma dobbiamo concentrarci sul campo. Lo stadio? Bellissimo. La Thu-La? Abbiamo lavorato molto sugli aspetti e le modalità degli attacchi dell'Inter".