Inter-Juventus non è mai una partita banale, anzi. E lo strano gioco del destino che ha portato all'inserimento in calendario di una gara cruciale per il campionato nel giorno della festa degli innamorati sembra quasi stridere al cospetto di una rivalità storiche del panorama calcistico italiano. Ma guardando bene in fondo, si scopre come anche dentro questa rivalità si possono riscoprire alcuni concetti legati al tema 'amore': ce ne parla la nostra Egle Patané nel video a fondo pagina.

VIDEO - Inter-Juventus, 'odi et amo' nel giorno di San Valentino
Data: Sab 14 febbraio 2026 alle 17:58
Autore: Christian Liotta
