Allo U Power Stadium di Monza l'Inter supera 2-1 il Torino e ottiene il pass per le semifinali di Coppa Italia. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo contro i granata, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

PER VOTARE CLICCA QUI

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mer 04 febbraio 2026 alle 22:57
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
Print