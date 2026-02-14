La Fiorentina di Paolo Vanoli riesce in un colpo importantissimo per la propria corsa salvezza: la formazione viola riesce a sbancare il Sinigaglia di Como battendo per 2-1 la formazione di Cesc Fabregas, che subisce così un duro colpo alle proprie ambizioni Champions. I gigliati la spuntano con un gol per tempo, firmate da Nicolò Fagioli e Moise Kean, con l'autorete di Fabiano Parisi a rianimare le speranze lariane che però vengono soffocate al triplice fischio di Matteo Marchetti.

Marchetti particolarmente attivo sul piano dei cartellini, visti i rossi per Alvaro Morata e per il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli. Con questi tre punti di piombo, i viola escono dalla zona rovente della classifica agganciando il Lecce a quota 21, mentre il Como resta fermo a quota 41. 

Data: Sab 14 febbraio 2026 alle 17:00
Autore: Christian Liotta
