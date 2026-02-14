Non poteva essere altrimenti, per Inter-Juventus il Meazza ha mostrato la sua cornice di pubblico migliore, con il classico tutto esaurito quando va in scena questa partita. Come comunicato dal club nerazzurro, sono 75.515 gli spettatori presenti allo stadio per il Derby d'Italia.

Incasso complessivo lordo: 8.587.129 euro, il secondo della storia della Serie A dopo Inter-Milan del 23/ novembre 2025.

Sab 14 febbraio 2026 alle 22:15
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
