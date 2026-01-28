L'Inter vince al BVB Stadion di Dortmund per 2-0 ma non riesce a raggiungere la Top 8 di Champioons League. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo contro i tedeschi, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mer 28 gennaio 2026 alle 23:24
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
