"Oggi la Juventus ha perso 3 punti, il calcio italiano ha perso molto di più. È stata una vera ingiustizia quello che abbiamo visto stasera in campo". Lo dice Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, davanti alle telecamere di DAZN dopo la sconfitta con l'Inter, contestando il secondo giallo a Kalulu.

Che messaggio mandate lei e Chiellini insieme davanti alle telecamere?

"Il primo messaggio è per i tifosi: spiace che non ce la siamo potuta battere alla pari. Il secondo è che la Juventus è unita, dalla dirigenza alla squadra. Non molleremo".