Viviamo insieme l'attesa di Inter-Juventus, big match in programma questa sera a San Siro. Le ultimissime, la probabile formazione, la possibile mossa a sorpresa di Chivu.

Il video
Sezione: Focus / Data: Sab 14 febbraio 2026 alle 11:17
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
Print