Una vittoria pesante per l'Inter, che a San Siro batte 3-2 la Juventus e conferma la distanza in classifica dalle inseguitrici. Yann Bisseck commenta così a DAZN l'emozionante match di San Siro: "Hanno fatto una grande partita, con un buon piano di gara. Il calcio è difficile, non abbiamo fatto la nostra miglior prestazione ma abbiamo vinto e siamo contenti".

Quanto pesano questi tre punti?

"Ogni partita vale tanto, tutti parlano degli scontri diretti ma per noi la cosa importante è fare buone prestazioni e vincere. Oggi l'abbiamo fatto anche con fortuna, la Juve ha fatto una grande partita".

Sentivate la pressione? Ora ve la potete scrollare di dosso?

"Sì, non è semplice vincere sempre gli scontri diretti ma ora possiamo lasciarci questo dietro e concentrarci sul futuro. La vittoria è molto importante, siamo contenti".