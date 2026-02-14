Piotr Zielinski, centrocampista nerazzurro, ha parlato a Sky Sport al termine del primo tempo della sfida contro la Juventus: “Sapevamo che non sarebbe stato facile. La Juve ha tanta qualità, i giocatori si scambiano di posizione e creano tanti problemi. Dobbiamo fare di più e vincerla”.

Sezione: News / Data: Sab 14 febbraio 2026 alle 21:51
Autore: Niccolò Anfosso
