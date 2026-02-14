Zbigniew Boniek, leggenda juventina, prevede una vittoria dell'Inter nel derby d'Italia di stasera: "Onestamente, l'Inter parte favorita. ma non conta niente nel calcio questa cosa - le sue parole a Gazzetta.it -. Finisce 2-1 per i nerazzurri", dice l'ex nazionale polacco. Che poi scherza sui marcatori: "Il gol della Juve chi lo segna? Autogol di Zielinski".

Tornando serio, Boniek aggiunge: "E' una partita molto aperta, la Juve non ha il centravanti che segna ma ha giocatori che possono fare gol da un momento all'altro".