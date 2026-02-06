La grande sorpresa Issiaka Kamaté oltre ai tanti complimenti degli addetti ai lavori porta a casa anche il primo posto nella classifica del Pallone d'Oro Nerazzurro relativo a Inter-Torino. I lettori di FcInterNews.it hanno premiato anche l'altro francese, Andy Diouf, regalandogli il secondo posto. Ultimo gradino del podio per Carlos Augusto. A seguire le graduatorie di turno e generale del premio.

J. Martinez 2.31%
De Vrij 4.62%
Acerbi 2.01%
Carlos Augusto 7.33%
Kamate 41.47%
Frattesi 3.71%
Mkhitaryan 1.51%
Diouf 29.92%
Cocchi 2.01%
Bonny 1.91%
Thuram 0.40%
Sucic 1.00%
Esposito 0.30%
L. Martinez 0.70%
Bisseck 0.40%
Luis Henrique 0.40%


CLASSIFICA GENERALE DOPO 34 PARTITE:

LAUTARO 47 PT.
ZIELINSKI 41 PT.
DIMARCO 30 PT.
THURAM 25 PT.
ESPOSITO 22 PT.
CALHANOGLU 20 PT.
SUCIC 19 PT.
BARELLA 15 PT.
CARLOS AUGUSTO 12 PT.
AKANJI E DIOUF 11 PT.
BISSECK E BONNY 9 PT.
LUIS HENRIQUE E MKHITARYAN 6 PT.
KAMATE E J. MARTINEZ 5 PT.
BASTONI 4 PT.
DUMFRIES 3 PT.
DE VRIJ 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Ven 06 febbraio 2026 alle 15:05
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
Print