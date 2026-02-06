La grande sorpresa Issiaka Kamaté oltre ai tanti complimenti degli addetti ai lavori porta a casa anche il primo posto nella classifica del Pallone d'Oro Nerazzurro relativo a Inter-Torino. I lettori di FcInterNews.it hanno premiato anche l'altro francese, Andy Diouf, regalandogli il secondo posto. Ultimo gradino del podio per Carlos Augusto. A seguire le graduatorie di turno e generale del premio.

J. Martinez 2.31%

De Vrij 4.62%

Acerbi 2.01%

Carlos Augusto 7.33%

Kamate 41.47%

Frattesi 3.71%

Mkhitaryan 1.51%

Diouf 29.92%

Cocchi 2.01%

Bonny 1.91%

Thuram 0.40%

Sucic 1.00%

Esposito 0.30%

L. Martinez 0.70%

Bisseck 0.40%

Luis Henrique 0.40%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 34 PARTITE:

LAUTARO 47 PT.

ZIELINSKI 41 PT.

DIMARCO 30 PT.

THURAM 25 PT.

ESPOSITO 22 PT.

CALHANOGLU 20 PT.

SUCIC 19 PT.

BARELLA 15 PT.

CARLOS AUGUSTO 12 PT.

AKANJI E DIOUF 11 PT.

BISSECK E BONNY 9 PT.

LUIS HENRIQUE E MKHITARYAN 6 PT.

KAMATE E J. MARTINEZ 5 PT.

BASTONI 4 PT.

DUMFRIES 3 PT.

DE VRIJ 1 PT.