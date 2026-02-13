Quando ero piccolo ricordo ancora perfettamente come le maestre delle elementari ci dicessero che se volevamo davvero imparare qualcosa, dovevamo usare la nostra testa. Meglio sbagliare, capire l’errore e migliorare, piuttosto che copiare, fare tutto giusto, prendersi elogi non meritati e andare avanti come se nulla fosse. Alla fine si tratta di un insegnamento che arriva da qualunque bravo genitore, questa è la verità, perché se usi fin dalla tenera età il tuo cervello, anche magari prendendoti degli abbagli clamorosi, non potrai che trarne beneficio un giorno. Se invece segui la massa senza capire, ripetendo a pappagallo quello che va di moda, sarai uno dei tanti pecoroni che pensano di sapere, ma che nella sostanza non sanno nulla. Tutto questo preambolo per un editoriale che da qui in avanti sarà particolare, riporterò solo dichiarazioni, dati e non esprimerò particolari giudizi.

“L'Inter è l'unica squadra tra le big a non avere beneficiato di errori arbitrali a proprio favore in questo campionato, almeno secondo gli esperti di Open Var”. A dirlo è l’ex arbitro Calvarese. Ora si può essere d’accordo o meno con le sue affermazioni, anche se sostanzialmente arrivano dopo le analisi di quanto espresso dai suoi (ex) colleghi durante l’arco di campionato, però io tengo solo a farvi notare come il clima generale in Serie A e in Italia sia lontanissimo da questa affermazione. Ai perdenti conviene mettere in giro fake news e distorsioni della verità affinché si guardi il dito e non la luna. Il tifo, purtroppo offusca. È difficile essere oggettivi. Esiste una verità vera, una percepita, una creata da sensazioni talvolte erronee che però poi si trasformano in post verità.

Ci sono anche i numeri. E quelli, anche se devono essere saper letti, non possono mentire. E allora se negli ultimi cinque anni, come riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter ha un attivo di 72 milioni e le avversarie un negativo di X, Y, Z tutti quelli che ripetevano a memoria che per quanto investito i nerazzurri dovessero vincere per forza dove sono ora? Hanno cambiato idea o invece adesso magicamente fanno finta di nulla?

Argomentare, in teoria, è il miglior modo per provare ad avere ragione. Ma se uno ha una sua fissa mentale, gli puoi anche mostrare la realtà dei fatti con mille prove ed evidenze senza ottenere risultato.

Fa nulla. Basterebbe informarsi e non andare dietro a chi provoca e basta perché non ha gli strumenti adatti per svolgere al meglio il proprio mestiere.

A San Valentino c’è il derby d’Italia. Godiamoci l’eventuale spettacolo.