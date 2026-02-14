Arrivano ancora notizie sulla formazione di Inter-Juventus da Sky Sport. Come riportato dall’emittente, si stanno sciogliendo gli ultimi dubbi di Cristian Chivu a centrocampo: assieme a Piotr Zielibski ci sarà il ritorno di Nicolò Barella e l’impiego di Petar Sucic a completare la linea mediana. Panchina, dunque, per Henrikh Mkhitaryan.

A completare la formazione Sommer in porta, difesa composta da Bisseck, Akanji e Bastoni. Sugli esterni Luis Henrique e Dimarco e in attacco Thuram con Lautaro.