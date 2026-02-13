Riflettori accesi sui portieri in vista di Inter-Juventus. Per quel che riguarda la parte interista, Yann Sommer ha avuto qualche scricchiolio in stagione e ha il contratto in scadenza. Come riporta il Corriere della Sera, i dirigenti nerazzurri stanno valutando Guglielmo Vicario, già vicino all'Inter nel 2023, che conosce il nostro campionato e ha già giocato su palchi importanti. Costo: tra i 20 e i 25 milioni.

Secondo il quotidiano, Vicario offrirebbe oggi più garanzie rispetto a Caprile del Cagliari o Atubolu del Friburgo. Dalla parte opposta c'è Di Gregorio, dal rendimento ondivago, tanto che la Juventus (che comunque ha sul mercato altre priorità) sta pensando a Carnesecchi. La valutazione da 40 milioni di euro data dall'Atalanta ha però scoraggiato i contatti e allora anche i bianconeri hanno cominciato a pensare a Vicario.