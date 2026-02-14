In dieci contro undici per un tempo, la Juve si arrende solo al 90esimo minuto all'Inter perdendo 3-2 a San Siro. Un risultato non digerito dal mondo bianconero, per l'episodio arbitrale dell'espulsione di Kalulu, come fa capire Giorgio Chiellini presentandosi in conferenza stampa al posto di Luciano Spalletti: "Siamo qui come società perché c'è poco da parlare di calcio, è successo qualcosa di inaccettabile - le sue parole -. Uno spettacolo visto in tutto il mondo è stato rovinato da un protocollo che va cambiato. Inaccettabile non poter correggere un errore umano di una persona che non sia sa se possa decidere o meno. E' da inizio stagione che tutti si lamentano in modi e tempi diversi. Non c'è un domani, il calcio italiano deve cambiare questa situazione. Non possiamo tollerare ciò che è successo stasera".

Gli fa eco Damien Comolli: "Voglio scusarmi con i tifosi perché oggi non abbiamo potuto giocare a pallone. Abbiamo perso tre punti, ma il calcio italiano molto di più. Questo è inaccettabile. Noi come club combatteremo fino alla fine della stagione".