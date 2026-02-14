A Milano da qualche giorno, Adriano sarà l'ospite d'eccezione a San Siro, assieme a Roberto Baggio, per il derby d'Italia: "Sono sempre felice quando torno in Italia, ritrovo vecchi amici e in città sento di essere a casa perché qui ho vissuto delle gioie immense - ha raccontato l'Imperatore in un'intervista ai canali ufficiali del club milanese pubblicata sul 'Matchday Programme' -. È iniziato un periodo importante della stagione. Contro la Juve mi aspetto una sfida emozionante, per me sarà un onore essere allo stadio e tifare Inter". 

In settimana, Adriano ha fatto un 'tour' tra i luoghi nerazzurri andando a far visita anche alla squadra di Cristian Chivu, alla Pinetina: "Tutti gli attaccanti dell’Inter sono molto forti, a partire da Lautaro ovviamente. Ad Appiano Gentile ho visto anche Thuram ed è stato un incontro che mi ha emozionato perché anche lui è un grandissimo giocatore", ha aggiunto il brasiliano. 

Sezione: Copertina / Data: Sab 14 febbraio 2026 alle 11:03
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
