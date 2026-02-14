"Il gol col Lecce è servito a fare arrivare a casa la vittoria, quindi è stato decisivo, oggi il gol decisivo lo ha fatto Zielo, però è sicuramente un gol importantissimo e sono contento" ha detto Pio Esposito a DAZN, dove al 90esimo minuto ha commentato la gioia della sua prima rete segnata alla Juventus.

Avete caricato la partita in maniera particolare?

"Credo che la partita è stata caricata per vincere ma come facciamo in tutte le altre. Non c’entra nulla la cosa dei big match che dicono, non è nel nostro interesse. Oggi c’era la Juve, era da battere per il nostro cammino, l’abbiamo fatto e siamo felici".

C’è da ripagare tutti i cartelloni che i tuoi compagni hanno rotto nell’esultanza.

"Siamo veramente molto contenti di questo perché la gioia di gruppo è la cosa più bella in questo gioco".