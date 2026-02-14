"La Beneamata contro la Fidanzata d’Italia. San Valentino non poteva pretendere partita più adatta", scrive oggi Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport, proiettandosi alla super sfida tra Inter e Juventus in programma questa sera a San Siro.

Il giornalista della rosea ricorda che oggi "si affrontano le due squadre dalla migliore qualità offensiva. Nelle ultime tre giornate di campionato, l’Inter ha vendemmiato 13 gol, la Juve 9. Se scrolliamo gli indicatori virtuosi, le troviamo al vertice. Gol fatti: 1a Inter (57), 2a Juve (41). Media tiri: 1a Inter (18,4), 2a Juve (17,7). Media tiri dopo recuperi alti (efficacia pressing): 1a Juve (2), 2aInter (1,5). Media tocchi in area avversaria: prime Inter e Juve (35). All’andata è finita 4-3 per i bianconeri, l’ultima volta a San Siro 4-4. Poca noia. Il Meazza riapre dopo la meravigliosa cerimonia dei Giochi. Se c’era una partita che potesse dare un seguito spettacolare è Inter-Juve, Lautaro contro Yildiz".

Il discorso sull'attacco si ripete poi in unaì'altra parte del pezzo. "Lautaro (14), Thuram (7), Bonny (5) e Pio (3) ammassano 29 gol, più della metà della squadra, 20 in più di David (5), Vlahovic (3), Openda (1) - si legge ancora -. Le tre prime punte bianconere hanno segnato 9 reti, come McKennie (4), Bremer (3), Kalulu (2). È per questo che tante partite dominate non si sono trasformate in 3 punti. E questo sarà un fattore stanotte, perché Inter e Juve, per la loro costituzione offensiva, concedono sempre. L’Inter lo ha confermato col Sassuolo, la Juve con la Lazio. Concederanno anche stavolta: la percentuale realizzativa farà la differenza".