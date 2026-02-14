Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, furioso a Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter: "Non si può parlare di calcio dopo quello che è successo oggi. Episodio inaccettabile, l'ennesimo da inizio stagione. Non è accettabile rovinare una partita del genere. Da inizio stagione abbiamo capito che non c'è un livello adeguato a queste partite. Questo è lo spettacolo che abbiamo offerto al mondo, bisogna cambiare subito. E' da inizio anno che tutti abbiamo fatto notare che non c'è una struttura adeguata al campionato di A. Il livello non è adeguato, è palese".

Ancora Chiellini: "Così non si può andare avanti. Il derby d'Italia non si può decidere in questo modo. Oggi è capitato a noi, domani a un'altra squadra. Non si può parlare di calcio dopo una gara del genere. In questo momento c'è un gruppo che non funziona. Ora vediamo cosa succederà. Il protocollo andrà cambiato, stasera ne è stata la prova. Ci sono tanti modi per evitare errori del genere. Ogni weekend si lamentano allenatori, da De Rossi a Gasperini".

Sul livello arbitrale per l'altezza della partita, Chiellini ha detto: "Credo che parlare ora sia sbagliato. Non è una scelta che compete a me. Non c'era il livello per arbitrare una partita così".