Con la definizione del calendario della nuova edizione della UEFA Nations League, è stata definita in via ufficiale la grande novità del calendario per le partite delle Nazionali, con l'inaugurazione della nuova 'maxi-pausa' da due settimane durante le quali le selezioni giocheranno fino a quattro partite, in virtù dell'accorpamento delle soste di settembre e ottobre. Tra giovedì 24 settembre e martedì 6 ottobre, le Nazionali UEFA scenderanno in campo per un totale di 104 partite. Si giocherà praticamente tutti i giorni di questa sosta, fatta eccezione per mercoledì 30 settembre, unica giornata di pausa della Nations League.

La fase a gironi dell’edizione 2026/27 sarà quindi completata nella pausa successiva, per un torneo che definirà le squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta in poco tempo.