Fabio Galante si definisce 'fortunato' per aver potuto trasformare la sua passione per il calcio in un lavoro. "Da piccolo io volevo diventare famoso, volevo finire sulle figurine Panini, firmare gli autografi - ha raccontato l'ex difensore dell'Inter parlando a Dan Peterson per Radio TV Serie A -. Volevo fare il calciatore e quindi già per quello mi ritengo fortunato poi non mi lamento nemmeno per le altre cose. Ho avuto tutto dalla vita, ecco perché non sono mai triste o arrabbiato, anche perché sennò (indica il cielo ndr.) mi fa cascare un palo in testa e mi dice: 'Che cosa vuoi di più?'".
A proposito di Inter, Galante racconta il suo amore per i nerazzurri che nasce da lontano: "L’Inter è la mia squadra del cuore perché mio papà era un grandissimo tifoso nerazzurro. L'altra squadra del cuore è il Torino perché il mio idolo era Ciccio Graziani. Mio papà mi diceva sempre di guardarlo perché era uno che giocava per la maglia e in quei 90 minuti dava tutto e io dovevo imparare da lui, a quel tempo il Toro era una grandissima squadra. Io alla fine ho avuto la fortuna di giocare con entrambe".
Galante, poi, ricorda il suo vissuto con la maglia dell'Inter: "Moratti lo diceva sempre che la squadra che gli è rimasta di più nel cuore (anche più di quella del 2010) è quell’Inter del ’98 che vinse la Coppa Uefa. Era una squadra piena di campioni tra cui ovviamente Ronaldo il Fenomeno, un campione sia dentro che fuori dal campo. Ho avuto infatti la fortuna di frequentarlo anche fuori dal terreno di gioco e posso dire che era una persona dolcissima, disponibile, che amava la compagnia e divertirsi. Era veramente un ragazzo perbene e io ho passato con lui tantissimi momenti. Con il pallone era qualcosa di incredibile: faceva delle cose ad una velocità impressionante, fortunatamente in allenamento non dovevo marcarlo troppo perché dicevo sempre al mister che doveva mettermi in squadra con lui (ride n.d.r.). Secondo me in allenamento non si impegnava nemmeno troppo ma la domenica faceva delle robe incredibili. Mi ricordo tantissime sue azioni palla al piede ad una velocità tale che i difensori non sapevano proprio cosa fare. Io non ho giocato con Maradona, e non è facile dire chi dei due fosse il migliore, ma con Ronaldo partivamo già in vantaggio per uno a zero”.
Infine, Galante ripensa al suo legame con Gigi Simoni, suo tecnico ai tempi dell'Inter nel 1998: "Era il mister della squadra del ’98, un gruppo fantastico e lui era il padre di tutti noi. Una persona fantastica, umile, amata da tutti dovunque abbia allenato. Con lui era davvero impossibile arrabbiarsi. Quando si parla di quella squadra tutt’ora Gigi viene sempre ricordato, secondo me abbiamo vinto molto meno rispetto alla bravura e al valore dei giocatori. Chi meglio tra noi e l’Inter del Triplete? Sicuramente sarebbe stata una bellissima partita, due squadre fatte di grandissime campioni, io credo che si deciderebbe ai rigori. Noi non abbiamo fatto il Triplete o vinto campionati ma eravamo un bel gruppo, una squadra tosta, compatta, difficile da affrontare... Quelli del triplete avrebbero fatto un po’ di fatica a batterci. Non voglio assolutamente togliere nulla al calcio di adesso che mi piace molto e lo guardo spesso ma se penso agli anni ’90 e ai primi 2000, squadre come Genoa, Livorno o Torino allora erano in lotta per non retrocedere tanto era alto il livello, oggi invece sarebbero a metà classifica".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 17:42 Buffon e l'ammirazione per Ronaldo il Fenomeno: "Una classe mai vista all'epoca in un campo da calcio"
- 17:28 De Vrij in scadenza, chance per il rinnovo quasi nulle: si va verso l'addio a fine stagione
- 17:14 Inter-Juve, quando aprono i cancelli di San Siro. Biglietterie operative tre ore prima del fischio d'inizio
- 16:59 Bertoni: "Inter la più forte d'Italia. Il Napoli ha scusanti, ma i nerazzurri hanno un altro passo"
- 16:44 Como, Fabregas: "Semifinale di Coppa Italia? Merito di tutti. Diao e Goldaniga potrebbero tornare con l'Inter"
- 16:31 Juve, Locatelli a Sky: "Siamo carichi. Obiettivo quarto posto? Inutile parlare di altro, siamo a 12 punti dall'Inter"
- 16:17 Qui Juve - John Elkann alla Continassa per seguire l'allenamento prima del derby d'Italia
- 16:04 Derby d'Italia, l'appello del Secondo Anello Verde: "Ogni interista è chiamato a riscrivere la storia con una sciarpata mai vista prima"
- 15:50 Niente conferenza per Spalletti, Chivu: "Scelta che condivido. Avevo detto di far parlare Lautaro, ma..."
- 15:35 Juve, Locatelli: "Inter forte e matura, Chivu è un grande allenatore. Thuram? Sta bene, ma decide il mister"
- 15:21 Bastoni: "E' arrivato il momento di vincere uno scontro diretto, ma non deve diventare un'ossessione. Spalletti? Ha un vantaggio"
- 15:20 Moratti: "Derby d'Italia, vedo l'Inter certamente favorita. Chivu molto più bravo di quanto ci aspettassimo. San Siro? Un peccato"
- 15:06 Verso Inter-Juve, Barella e Calhanoglu subito titolari? Chivu dà un aggiornamento sulle loro condizioni
- 14:52 Qui Juve - Thuram a forte rischio per l'Inter: il francese viaggia verso il forfait, il motivo. Pronto Koopmeiners
- 14:38 UFFICIALE - Upamecano si lega al Bayern fino al 2030: "Abbiamo grandi obiettivi insieme"
- 14:24 Nuovo San Siro: il consigliere Fedrighini chiede la Valutazione d'impatto ambientale. A breve la risposta della Regione
- 14:18 Chivu: "Juve migliorata con Spalletti. Thuram sia più egoista. Gli arbitri non sono il problema del calcio italiano"
- 14:10 Galante: "Inter '98 contro Inter del Triplete finirebbe ai rigori. Con Simoni abbiamo vinto molto meno rispetto al nostro valore"
- 13:40 Juve, Bremer: "Sappiamo della forza dell'Inter, Lautaro e Thuram di livello internazionale. Scudetto? Ormai è andato"
- 13:25 Sky - Verso Inter-Juventus, crescono le quotazioni di Barella per una maglia dall'inizio. Dubbio Calhanoglu
- 13:10 TS - Pio-Yildiz, la sfida dei talenti a San Siro. E pensare che l'Inter la scorsa estate...
- 12:56 Juve, Boga: "Con l'Inter dobbiamo vincere. Marcus Thuram? Non l'ho sentito, domani non saremo amici"
- 12:42 Derby d'Italia, errori gratuiti e comprensione dei momenti chiave: Inter-Juve si gioca sull'equilibrismo di Spalletti
- 12:28 Nations League, Italia all'esordio il 25 settembre contro il Belgio: il calendario
- 12:14 TS - Inter-Juve, l'ultimo derby d'Italia dei Thuram? Ecco la situazione dei due fratelli
- 12:00 La VIGILIA di INTER-JUVE, la PROBABILE, il RITORNO atteso di BARELLA e il piano su STANKOVIC
- 11:45 Il Giorno - Barella-Calhanoglu, i rientranti di Chivu hanno dolci ricordi con la Juve
- 11:30 GdS - L'esonero di Venezia, l'avvicendamento con Conte all'Inter: Marotta e Spalletti di nuovo di fronte
- 11:16 Zambrotta: "In Inter-Juve non puoi fare calcoli. Spalletti deve limitare Dimarco"
- 11:02 CdS - Lautaro ora punta la Juve: capocannoniere con l'asterisco
- 10:48 GdS - Inter in versione allungo, ma la Juve può regalare un cioccolatino al Milan
- 10:34 Marchisio: "Juve diversa rispetto a Natale. Nell'Inter ammiro Barella perché..."
- 10:20 Di Canio: "Inter più determinata con Chivu. Attaccanti migliori? Ma chi ha voluto Correa e Arnautovic?"
- 10:06 Corsera - Di Gregorio ondivago, Carnesecchi costoso: la Juve sfida l'Inter per Vicario
- 09:52 Flick: "Contro l'Atletico la peggior serata al Barcellona? No, la peggiore è stata con l'Inter"
- 09:38 TS - Dimarco, pressing United. Ma l'Inter lavora al rinnovo: ingaggio super e nuova scadenza
- 09:24 TS - Inter-Juve anche sul mercato: sei nomi e tanti intrecci per l'estate
- 09:10 GdS - San Siro sold-out per Inter-Juve: incasso record da circa 8 milioni di euro
- 08:56 Klinsmann: "In Italia gli allenatori hanno troppa paura! L'affermazione di Esposito è positiva per tutti: ha ripagato la fiducia di Chivu"
- 08:42 CdS - Tutti pazzi di Stankovic: dall'Arsenal a Simeone. E l'Inter sta valutando seriamente...
- 08:28 Bergomi: "Inter-Juve: ecco chi vince. Chivu decisivo, Dimarco rischia. Su Lautaro..."
- 08:14 CdS - Chivu, dubbi a centrocampo: Barella e Calhanoglu reclamano spazio. La probabile formazione
- 08:00 Como, Butez: "Ero sicuro che Fabregas e Paz sarebbero rimasti. Per Nico però non dipende da noi"
- 00:00 Eppure basterebbe informarsi
- 23:45 Romano: "Stankovic vuole tornare all'Inter, e l'Inter è pronta a riprenderlo. A fine marzo prime valutazioni"
- 23:25 Sabatini: "Giochisti contro 'risultatisti'? Non mi interessa, l’importante è giocare. Il calcio è dei calciatori"
- 23:10 Coppa Italia, anche la Lazio in semifinale: solo Juventus e Inter si sono qualificate più volte a questo turno
- 22:50 Rosetti spiega: "VAR nato per errori chiari. La UEFA preferisce intervenire meno e lasciare la decisione sul campo"
- 22:31 Viviano: "Dimarco continuerà con questo rendimento? Ne sono certo". Poi difende Barella: "Tra i migliori"
- 22:12 Nations League, l'Italia pesca la Turchia di Calhanoglu. Il ct Montella: "Sono emozionato, gruppo interessante"
- 21:58 Calhanoglu e Barella convocati per Inter-Juve: Chivu sceglie chi schierare dal 1'. Attacco affidato alla ThuLa
- 21:43 DAZN lancia una nuova offerta nel weekend di Inter-Juventus e Napoli-Roma: i dettagli
- 21:28 Nuovo stadio, l'ass. Riva: "Prossimo passo il progetto definitivo. L'obiettivo è l'Europeo 2032". Poi sul Meazza...
- 21:13 Vigilia di Inter-Juventus, Locatelli al posto di Spalletti in conferenza: il motivo
- 20:59 Bonucci sui sorteggi di Nations League: "Girone difficile, ma eccitante. Vogliamo andare lontano"
- 20:45 Inter al fianco degli Snakes Milano al 'Trofeo Tecsystem' al Palamartesana di Bussero
- 20:31 Nations League, la Svizzera di Akanji con Scozia, Slovenia e Macedonia del Nord. Il ct Yakin: "Non vediamo l'ora"
- 20:16 Juventus, Kelly: "Inter-Juve partita storica e difficile. Ecco come va affrontata". Poi racconta il gol dell'andata
- 20:02 "Tornare è un sogno". Stankovic chiama e l'Inter risponde: l'idea del club è di riportarlo a casa in estate
- 19:47 25esima giornata di Serie A: Protezione Civile e Lega Calcio insieme per diffondere la cultura della riduzione del rischio
- 19:32 Nations League, girone di ferro per l'Italia e incroci tra interisti: azzurri in gruppo con Francia, Belgio e Turchia
- 19:15 Oro bis per Lollobrigida che porta a casa la 15esima medaglia italiana. I complimenti dell'Inter
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso INTER-JUVE, il "caso" PAVARD, le ESCLUSIVE sul FUTURO di BISSECK e DUMFRIES
- 18:39 Inter-Juve verso il secondo record storico per spettatori e incassi: cifre vicine all'ultimo Inter-Milan
- 18:23 Atalanta, intervento riuscito per De Ketelaere: i tempi per il rientro. A forte rischio la sfida contro l'Inter
- 18:09 Addio a Sigon, regista milanese (anche di due film 'nerazzurri'): il cordoglio dell'Inter
- 17:55 Inter, Dumfries ritrova la squadra e punta il rientro in campo: "Back with the team, manca poco"
- 17:40 Serie C, ufficiali gli anticipi e posticipi fino alla 31esima giornata: il calendario dell'Inter U23
- 17:25 fcinDumfries pronto al rientro, poi il futuro. Non solo UK, anche in Spagna un possibile incastro. E l'Inter...
- 17:10 Antenucci: "Inter-Juve sfida della consapevolezza per entrambe. Bianconeri meglio ora rispetto all'andata"