La batosta contro l'Inter è ormai alle spalle: nella mente di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ora c'è esclusivamente la gara di domani contro l'Udinese. Concetto espresso così in conferenza stampa: "Bisogna sempre mettere da parte quello che succede, nel bene e nel male, per proiettarci su quello che succederà. Ci siamo preparati bene in settimana per un'altra sfida difficile contro una squadra che in casa ha messo in difficoltà in tanti. Abbiamo fatto una bella settimana".

Nel mirino dopo la gara contro i nerazzurri è finito il portiere Arijanet Muric, che però trova la difesa accorata del suo allenatore: "Ci stanno dei momenti dove commetti degli errori ma per me è importante andare avanti e cercare di migliorare. Tutti siamo soggetti a fare degli errori ma la bravura è rimettersi in gioco. Ho grande fiducia in lui e ho fiducia in tutti i ragazzi della rosa perché ci credo e credo che abbiamo tutte le qualità per perseverare nel raggiungimento del nostro obiettivo".