L'Inter cade inaspettatamente in casa 3-4 contro il Club Brugge, rimanendo a zero punti in classifica nella League Phase di Champions League dopo due giornate. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo nella partita contro i belgi, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

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Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mar 13 ottobre 2026 alle 23:02
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.