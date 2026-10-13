La partita contro il Bruges che vedrà impegnata questa sera l'Inter sarà la prima di un trittico che potrebbe permettere alla squadra di Cristian Chivu di mettere fieno in cascina nella fase campionato di Champions League.

"Il calendario offre un assist da raccogliere: dopo la gara di stasera contro il Brugge, il 21 si replica, sempre al Meazza, contro lo Shakhtar Donetsk quindi il trittico si completa con la sfida al De Kuip contro il Feyenoord. Il terreno sembra fertile per mettere insieme tre vittorie, obiettivo che tutti hanno bene in testa ad Appiano. Non è il momento di ruotare gli uomini tanto più in Europa dove l’autostima del gruppo deve ancora attecchire per bene. Atteso quindi il rientro tra i titolari di Lautaro, Barella, Bastoni, Zielinski e Manuel Akanji che ieri ha affiancato l’allenatore in conferenza. La novità potrebbe essere la presenza dal 1’ di Alexandar Stankovic - che tra l’altro è un ex del Bruges dove ha lasciato bellissimi ricordi - per far rifiatare Calhanoglu che contro il Parma ha preso una botta nel finale di gara".