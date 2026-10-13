Elisa Polli, attaccante dell'Inter, si è tolta di recente la soddisfazione di segnare la sua prima rete con la maglia della nazionale italiana. "A chi la dedico? A me stessa. Per il lavoro che ho portato avanti con costanza e perché ho sempre creduto in questo percorso e in questo sogno. Ho sempre fatto l’attaccante, sin dagli inizi, e quindi il gol in generale è sempre stata la costante dei miei desideri. Ma questo gol con la Nazionale mi ha regalato un’emozione particolare, diversa da quelle generate dopo ogni altra rete. Segnare con questa maglia ha un valore ineguagliabile".

Polli è oggi nel giro azzurro, ma in carriera ha dovuto superare diversi guai fisici. "Gli infortuni fanno parte del percorso, quello che si può cambiare è il modo in cui approcciare a essi e in generale a ciò che accade o che devi affrontare: in questi anni ho preso grande consapevolezza della componente fisica del mio lavoro, di cosa posso fare, di cosa è meglio fare per me e con l’Inter siamo riusciti a trovare la gestione giusta per dare massima continuità al mio percorso di crescita".