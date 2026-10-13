A partire dalle ore 15 di domani, mercoledì 14 ottobre, esclusivamente online sul sito 'trasferte.inter.it', i tifosi nerazzurri potranno acquistare i biglietti per assistere a Feyenoord-Inter del prossimo 3 novembre dal settore ospiti del de Kuip di Rotterdam. Per procedere all'acquisto - fa sapere il club milanese - sarà necessario come requisito fondamentale per tutti essere iscritti al programma di Loyalty del Club, INTERISTA ed aver associato la propria tessera Siamo Noi o Inter Club al profilo.

LE FASI DI VENDITA:

FASE 1 | ABBONATI 2026/27 La prima fase di vendita sarà attiva dalle 15:00 di mercoledì 14 ottobre fino alla mezzanotte e sarà riservata agli Abbonati per la stagione 2026/27.

FASE 2 | SOCI INTER CLUB 2026/27 La seconda fase di vendita sarà riservata ai Soci Inter Club per la stagione 2026/27: questa fase prenderà il via giovedì 15 ottobre alle 15:00 e sarà attiva fino alla mezzanotte.

FASE 3 | ISCRITTI LOYALTY INTERISTA In caso di disponibilità residue l'ultima fase di vendita sarà attiva dalle ore 15:00 di venerdì 16 ottobre fino alla mezzanotte: tutti i tifosi iscritti al programma di Loyalty INTERISTA potranno acquistare i biglietti per Feyenoord-Inter

La disponibilità dei biglietti per la trasferta di Rotterdam è limitata: ogni singolo Abbonato, Socio Inter Club o iscritto alla Loyalty avrà la possibilità di acquistare un unico tagliando, al prezzo di 50 euro.

Le modalità di ritiro del biglietto verranno comunicate nei giorni a ridosso della gara.