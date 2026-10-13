Nuove ombre su Gianni Infantino, a poco più di un mese dalla scadenza delle candidature alla presidenza della FIFA per le elezioni del 2027. Un'inchiesta di The Times rivelerebbe infatti che l'attuale numero uno della principale istituzione mondiale del calcio avrebbe incassato uno stipendio non dichiarato. Secondo la testata, nel 2024 Infantino avrebbe ricevuto oltre 1,6 milioni di euro extra dalla società statunitense incaricata di organizzare i Mondiali 2026, oltre ai 4,57 milioni di euro dichiarati dalla FIFA nel rapporto annuale. Una somma che non sarebbe stata resa pubblica nel rendiconto dell’organizzazione.

Non solo: dall'inchiesta emerge che pagamenti analoghi, se non superiori, sarebbero stati effettuati anche nel 2025 e nel 2026. Va sottolineato come l’articolo 43 dello statuto FIFA preveda che siano resi pubblici i compensi individuali del presidente, dei membri del Consiglio e del segretario generale.