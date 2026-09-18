Nella grande rimonta dell'Inter contro l'Udinese di lunedì scorso spicca, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro, la prestazione di Nicolò Barella, eletto migliore in campo. Alle sue spalle l'altro bomber del primo tempo, Carlos Augusto. Staccato, al terzo posto, Piotr Zielinski. A seguire la classifica di turno e generale del premio.

J. Martinez 2.69%
Akanji 0%
Stones 0.13%
Bastoni 1.28%
Diouf 1.28%
Barella 58.13%
Zielinski 4.74%
Mkhitaryan 0.38%
Carlos Augusto 25.48%
Thuram 1.92%
Esposito 1.28%
Jones 1.41%
Pavard 0.26%
Dimarco 0.13%
Bonny 0.13%
Stankovic 0.77%
 

CLASSIFICA GENERALE DOPO 4 PARTITE:

BARELLA 10 PT.
DIOUF 9 PT.
LAUTARO 8 PT.
ESPOSITO 5 PT.
BISSECK E CARLOS AUGUSTO 4 PT.
CALHANOGLU 3 PT.
ZIELINSKI E J. MARTINEZ 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Ven 18 settembre 2026 alle 14:54
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.